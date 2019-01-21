۲۷۰ دانش آموز اسلامشهری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه ۲۷۰ دانش آموز اسلامشهری در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج اسلامشهر در مراسم بدرقه این دانش آموزان طی سخنانی گفت: امروز ارتباط بسیار خوبی بین بنیاد شهید، آموزش و پرورش و سپاه اسلامشهر برقرار است و برنامه های متعدد فرهنگی مناسبی در این شهرستان در حال اجرا است.

سرگرد علی جهانی نژاد افزود: زحمات زیادی برای این اردو کشیده شده است، به همین دلیل در بازدید از مناطق عملیاتی تک روی نکرده و جایی را به طور جداگانه بازدید نکنید، تا امنیت شما حفظ شود.

وی گفت: تحت هیچ عنوان به اشیا مشکوک، به ویژه روی زمین دست نزنید، ممکن است، آن وسیله مین بوده و یا یک وسیله جنگی خطرناک باشد.