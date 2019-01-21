اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات گندم در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، با دستور رئیس کل دادگستری گلستان شعب ویژه ای برای پرونده های تخلف حوزه گندم در گرگان ایجاد شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در این زمینه اظهار کرد: رسیدگی تخصصی و تعیین تکلیف زودتر پرونده متخلفان حوزه گندم استان، علت اختصاص شعب ویژه است.

هادی هاشمیان افزود: در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر هر کدام یک شعبه تعیین و همه پرونده های مربوط به تخلفات گندم به این شعب ارجاع می شود.

به گفته هاشمیان، قاضی این شعب هم آموزش های لازم درباره حوزه گندم و عملکرد غله در خرید تضمینی و انبارداری این محصول آشنا می شوند تا رسیدگی ها سریع و تخصصی انجام شود.

وی با بیان این که اجازه نخواهیم داد گلستان حیاط خلوت متخلفان شود، تصریح کرد: پس از قطعی شدن آرا، اسامی متخلفان حوزه گندم استان از طریق رسانه ها به مردم اعلام خواهد شد.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان افزود: امسال با همکاری دادگستری و شورای تامین استان همه امور مربوط به مراکز خرید گندم و نظارت بر مراکز نگهداری این محصول به صورت متمرکز انجام شد تا امکان سوِء استفاده متخلفان از خلاء های نظارتی به حداقل برسد.

گفتنی است گلستان جزو استان های اول تا سوم کشور در تولید گندم است.