مادر شهیدان مطواعی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم کبری علی نژاد مادر شهیدان والامقام محمدرضا و کاظم مطواعی در سن ۷۷ سالگی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

شهید محمدرضا بر اثر سانحه تصادف و کاظم مطواعی در سن ۱۹ سالگی بر اثر اصابت ترکش در منطقه عملیاتی فکه به درجه رفیع شهادت رسید.

پیکر پاک این بانوی مومن عصر یکشنبه در روستای صلح آباد دامغان در کنار فرزندانش آرام می گیرد، پدر این دو شهید در سال ۹۵ درگذشت که مزارش در روستای صلح آباد است.

دامغان ۶۳۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

روز گذشته نیز مادر شهیدان سیدرضا و سیدمحمد کیا از شهدای دفاع مقدس در سمنان دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.