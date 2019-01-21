به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شفت که در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) با اشاره به اینکه فرهنگ مجموعهای از آداب، رسوم و سنتها است، اظهارکرد: ترویج این فرهنگ در جامعه نیازمند آگاهی است که این آگاهی نیز بدون تحقیق و مطالعه محقق نمی شود.
محسنی در ادامه آگاهی از فرهنگ و تاریخ یک جامعه را برای برنامهریزی و مدیریت آینده بسیار مهم برشمرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات اداره کتابخانههای عمومی در سطح شهرستان شفت شناسایی آمار میزان سرانه مطالعه در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی نیازمند اطلاعات جامع و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی است، افزود: نیازمند نگاه راهبردی و بلندمدت به توسعه زیرساختهای کتابخوانی در شهرستان شفت هستیم.
فرماندار شفت به پیشرفت تکنولوژی و استفاده مردم از فنارویهای نوین اشاره و بیانکرد: نباید پیشرفت تکنولوژی را دلیلی بر مغفول ماندن مطالعه و کتابخوانی بدانیم بلکه خواندن کتاب به صورت سنتی ریشه در متن جامعه دارد.
وی با اشاره به موضوع تعرفه زمین برای ساخت کتابخانه مرکزی شهر شفت، ادامه داد: زمینهای تعرفه شده از سوی شهرداری شفت باید قبل از معرفی مورد بررسی و ارزیابیهای حقوقی قرار گیرد.
محسنی با بیان اینکه نباید زمان و فرصتهای مناسب برای توسعه زیرساختهای کتابخانهای در شهرستان شفت را از دست دهیم، اظهارکرد: فرهنگ کتابخوانی باید به یک نیاز و باور عمومی تبدیل شود و فرهنگسازی در این راستا نیازمند تکرار است.
وی با اشاره به اینکه رتبه شهرستان شفت در شاخصهای کتابخوانی باید ارتقا یابد، افزود: توسعه کتابخوانی در روستاها و تبدیل مدارس متروکه مناسب به کتابخانه در این مناطق میتواند راهکار مناسبی برای بهبود جایگاه کتاب و کتابخوانی باشد.
عضویت ۱۲۹۷ نفر در کتابخانه شهرستان شفت
در ادامه این جلسه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شفت با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۳ کتابخانه است، گفت: از این تعداد ۲ کتابخانه شهری و یکی روستایی است. کتابخانه مرکز شهرستان با محدودیت مکانی و زیربنایی و دوری از مرکز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
زینب عزیزپور با بیان اینکه هزار و ۲۹۷ نفر نفر عضو کتابخانههای عمومی گیلان هستند، افزود: در ماه گذشته ۵۳۲ نسخه گردش کتاب در کتابخانههای شهرستان شفت ثبت شده است.
وی همچنین به وضعیت پرداخت نیم درصد شهرداریها به کتابخانههای شفت نیز اشاره و بیان کرد: در شهر احمدسرگوراب در این زمینه مشکل وجود ندارد. شهرداری شفت نیز نسبت به دورانهای گذشته حمایتهای بیشتری از کتابخانه مرکزی شهرستان انجام داده است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شفت با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف در این شهرستان، تصریحکرد: برگزاری نمایشگاههای مناسبتی کتاب، دورههای آموزشی خانواده، برنامههای ویژه کودکان، مسابقات کتابخوانی و مسابقات نقاشی، ۱۲ نشست کتابخوانی، پویش کتابخوان مجازی، ارسال کوله کتاب به مناطق محروم برخی از برنامههای اجرایی در کتابخانههای شهرستان شفت بوده است.
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