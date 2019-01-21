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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

آمار ابتلا به سرطان در فارس نگران کننده نیست

آمار ابتلا به سرطان در فارس نگران کننده نیست

شیراز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمار ابتلا به سرطان در استان فارس را نگران کننده ندانست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی ظهر دوشنبه در جریان همایش ملی سرطان در شیراز گفت: آمار ابتلا به سرطان در فارس نسبت به دیگر مناطق کشور کمتر هست و در این خصوص وضعیت نگران کننده نیست.

وی شناسایی زودهنگام این بیماری را موجب افزایش شانس درمان بیماری عنوان کرد.

معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز با اشاره به مرگ زود هنگام گفت: آمارها نشان می دهد ۸۷ درصد مرگ های زودهنگام در سنین ۳۰ تا ۷۰ سالگی رخ می دهد. این در حالی است مهمترین عامل مرگ و میر در بین مردم استان بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت،  و سوانح رانندگی گزارش شده است.

دکتر همتی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت های پایگاه سلامت افزود: پیشگیری های به موقع و غربالگری های مناسبی  در پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت در موضوع  سرطان به صورت رایگان در استان فارس در حال انجام است.

کد مطلب 4519707

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