جابجایی کالا در بنادر هرمزگان به مرز ۷۰ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور با تشریح عملکرد ۹ ماهه مجموعه ۷۰ بندر استان هرمزگان از آغاز سال ۹۷ تا ابتدای دی ماه امسال، گفت: از مجموع ۶۹ میلیون و ۷۸ هزار و ۲۳۵ تن کالای تخلیه و بارگیری شده در این بنادر، ۴۴ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۱۴۲ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۲۴ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۳ تن به فرآوردهای نفتی اختصاص دارد.

وی ضمن اشاره به صادرات ۲۷ میلیون و ۷۲۷ هزار تن کالای غیرنفتی در این بنادر، گفت: طی این دوره زمانی، سه میلیون و ۶۴۵ هزار تن از این کالاها ترانزیت و دو میلیون و ۴۸ هزار تن، نیز ترانشیپ شد.

عفیفی پور حجم کابوتاژ (حمل و نقل کالا از طریق آب های ساحلی) را پنج میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۹۰ تن و همچنین حجم واردات را چهار میلیون و ۶۶۹ هزار و ۲۳۶ تن کالای غیرنفتی اعلام کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از صادرات ۹ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۹ تن فرآورده نفتی از بنادر این استان خبر داد و گفت: طی نُه ماهه سال جاری، ۳۵ هزار و ۹۹۹ تن، ترانزیت و ۱۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۱۸ تن، کابوتاژ شد. همچنین تخلیه ۹۳۳ هزار و ۹۰۵ تن محموله وارداتی فرآورده های نفتی نیز به انجام رسید.

عفیفی پور اظهار داشت: در این مدت، یک میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۰۷ TEU کانتینر (هر تی.ای. یو معادل یک کانتینر بیست فوت) در بنادر تجاری این استان تخلیه و بارگیری شد.

این مقام مسئول تعداد شناورهای پهلو گرفته در بنادر این استان را ۵۵ هزار و ۲۲۷ فروند با افزایش ۳۰ درصدی اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد، سه هزار و ۷۲۶ فروند کشتی بالای هزار تن و ۵۱ هزار و ۵۰۱ فروند از شناورهای پهلو گرفته در بنادر، زیر هزار تن وزن داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان جایگاه کلیدی این استان در کشور به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران و سهم ۹۵درصدی از کل سفرهای دریایی کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: از آغاز سال ۹۷ تا ابتدای دی ماه امسال، ۱۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۹۳۳ نفر سفر در بنادر مسافری و پایانه های دریایی این استان ثبت شد.