نفیسی: بندر گوگسر قابلیت تبدیل به دروازه تجارت هرمزگان با عمان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در سفر به شهرستان جاسک با حضور فرماندار شهرستان، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی و مرزبانی و رئیس شرکت نفت شهرستان، وضعیت سوخت‌رسانی و نحوه توزیع سوخت را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید مسئولان با حضور در جایگاه‌های سوخت سطح شهرستان روند سوخت‌رسانی، نحوه توزیع و مشکلات و موانع موجود را از نزدیک بررسی کردند و بر پیگیری و رفع مشکلات در راستای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید شد.

در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به همراه مسئولان مذکور و بخشدار لیردف از اسکله گوگسر در بخش لیردف بازدید کرد.

احمد نفیسی در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: اسکله گوگسر ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای شرق هرمزگان دارد و می‌توان از طریق این بندر زمینه صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم کرد.

وی افزود: یکی از نزدیک‌ترین نقاط کشور به عمان بندر گوگسر است و فعال شدن این اسکله می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و توسعه منطقه را فراهم کند.

معاون استاندار هرمزگان بر پیگیری جدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اسکله گوگسر تأکید کرد و گفت: این موضوع با هدف استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه به صورت جدی دنبال می‌شود.

گفتنی است، بندر گوگسر در بخش لیردف واقع در شهرستان جاسک و شرقی‌ترین منطقه استان هرمزگان قرار دارد و شغل عمده مردم این منطقه صیادی و فعالیت‌های مرتبط با دریا است.