رایزنی استاندار قم با وزیر صمت برای رفع موانع تولید و جبران خسارت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در ادامه برنامهها و پیگیریهای کاری خود در تهران، با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، دیدار و درباره مهمترین مسائل و مطالبات حوزه تولید و صنعت استان قم گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان، مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و ضرورت حمایت از بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاری و هماهنگی میان مدیریت استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع تولید و تقویت فعالیتهای صنعتی در قم تأکید شد.
یکی از محورهای مهم این نشست، پیگیری جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر بود. مهندس بهنامجو استاندار قم با اشاره به آثار این آسیبها بر فعالیت برخی واحدهای تولیدی استان، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و حمایت از واحدهای خسارتدیده تأکید کرد.
در این زمینه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن اعلام پیگیری موضوع، اظهار داشت که مسئله جبران خسارت واحدهای آسیبدیده را با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مطرح خواهد کرد تا اقدامات لازم در این خصوص دنبال شود.
همچنین در این دیدار، استاندار قم از وزیر صمت برای سفر به استان دعوت کرد تا ضمن حضور در آیین افتتاح چند پروژه صنعتی و تولیدی، در نشستی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم نیز حضور یافته و از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیتها و مطالبات بخش تولید استان قرار گیرد.
بهنامجو در این نشست با تأکید بر ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی قم، حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی را از اولویتهای مدیریت استان دانست و بر استفاده از ظرفیت وزارت صمت برای شتاببخشی به روند توسعه صنعتی استان تأکید کرد.
قم- استاندار قم در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان، موانع فعالیت بخش صنعت و راهکارهای حمایت از تولید و جبران خسارت واحدهای آسیبدیده را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در ادامه برنامهها و پیگیریهای کاری خود در تهران، با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، دیدار و درباره مهمترین مسائل و مطالبات حوزه تولید و صنعت استان قم گفتوگو کرد.
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