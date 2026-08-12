به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های کویت، وزارت کشور کویت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «دستگاه‌های امنیتی وزارت کشور، به نمایندگی از دستگاه امنیت دولتی، موفق به خنثی‌سازی یک طرح تروریستی شدند که یکی از تأسیسات حیاتی کشور را هدف قرار داده بود. در پی عملیات‌های دقیق نظارتی و پایش امنیتی، یک شهروند که به گروه تروریستی داعش پیوسته بود، پیش از اجرای طرحش بازداشت شد.»

تحقیقات نشان داد که متهم در زمینه ساخت مواد منفجره و پهپاد آموزش دیده است و اقدام به ساخت یک پهپاد با قصد استفاده در اجرای طرح تروریستی خود و هدف قرار دادن یکی از تأسیسات حیاتی کرده بود. در همین راستا، اقدامات قانونی لازم علیه وی انجام شده و پرونده برای تکمیل تحقیقات و اتخاذ تدابیر لازم طبق قانون، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وزارت کشور کویت تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی، تلاش خود را در انجام اقدامات پیشگیرانه برای رصد و مقابله با هرگونه فعالیت یا طرحی که امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کند، ادامه خواهند داد.