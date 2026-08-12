حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم اجرای نهضت آسفالت معابر روستایی در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و توسعه زیرساختهای روستایی، عملیات آسفالت ۳۰ هزار مترمربع از معابر روستای فولادمحله شهرستان مهدیشهر در دست اجرا است.
وی ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت دهیاری روستای فولادمحله اجرا میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی و بهسازی معابر روستاهای منطقه بیان کرد: ۴۸ هزار مترمربع زیرسازی در روستاهای فولادمحله، چاشم و آرتد با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن انجام شده است.
همتی توضیح داد: همچنین پنج هزار و ۲۰۰ مترمربع عملیات ترمیم ترانشه گاز در روستاهای چاشم، لرد و رودبار با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها در راستای توسعه متوازن روستاها، بهبود زیرساختهای عمرانی و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی استان سمنان دنبال میشود.
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