حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم اجرای نهضت آسفالت معابر روستایی در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌های روستایی، عملیات آسفالت ۳۰ هزار مترمربع از معابر روستای فولادمحله شهرستان مهدیشهر در دست اجرا است.

وی ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت دهیاری روستای فولادمحله اجرا می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی و بهسازی معابر روستاهای منطقه بیان کرد: ۴۸ هزار مترمربع زیرسازی در روستاهای فولادمحله، چاشم و آرتد با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن انجام شده است.

همتی توضیح داد: همچنین پنج هزار و ۲۰۰ مترمربع عملیات ترمیم ترانشه گاز در روستاهای چاشم، لرد و رودبار با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه متوازن روستاها، بهبود زیرساخت‌های عمرانی و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی استان سمنان دنبال می‌شود.