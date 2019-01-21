به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی در جمع عزاداران حضرت زهرا (س) در آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) آران و بیدگل اظهار داشت: در زمان فتنه انسان باید بسیار هوشیارانه عمل کند تا در دام فتنه‌گران گرفتار نشود بر این اساس نخستین گام این است که مسیر حق و حقیقت را جست و جو کند و گوش به فرمان ولایت فقیه وارد مسیر صحیح شود.

وی با اشاره به اینکه ولایت فقیه هویت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: ولی‌فقیه راهبر جامعه به سمت خیر و کمال است و ملتی که با اتکاء به ولایت فقیه گام بردارد هرگز از مسیر درست منحرف نخواهد شد.

گاهی یک تفکر اشتباه سرآغاز فتنه‌های بزرگ است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) از ولی فقیه زمان همه جانبه دفاع کرد و با بصیرت بی بدیل خود فتنه کفار را برملا ساخت، ابراز داشت: حضرت زهرا (س) پس از پیامبر اکرم (ص) به روشنگری جامعه در ارتباط با فتنه و غصب جایگاه ولایت پرداخت و نشان داد گاهی یک تفکر اشتباه سرآغاز فتنه‌های بزرگی است که حتی جنگ نیز چنین تاثیری در از هم پاشیدن جامعه ندارد.

وی اضافه کرد: حضرت زهرا (س) با نثار جان خود نشان داد که در جایی که اصل دین در خطر است باید از گرانبهاترین گوهر وجود هر انسانی یعنی جان شیرین نیز گذشت و مرام ایشان در دفاع از ولایت فقیه برترین الگو برای حقیقت جویان این راه است.

فتنه گران از از حرص و طمع برای جایگاه و مقام دنیایی مشخص می‌شوند

خاتمی با بیان اینکه مردم باید راه و مرام حضرت فاطمه را الگوی خود قرار دهند، تاکید کرد: مردم در زمان فتنه باید ابتدا به شناسایی فتنه گر برخیزند که این افراد به طور معمول از حرص و طمع ورزی برای رسیدن به جایگاه و مقام دنیایی مشخص می‌شوند، افرادی که قصد خاموش سازی راه حقیقت را دارند و بر همین اساس قرآن نیز از آنها با لفظ فتنه گر یاد می کند.