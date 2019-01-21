کنترل بازار نیازمند مدیریت بهینه و نظارت‌ دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اردبیل توضیح داد: چنانچه نظارتهای دقیق در کنترل قیمت اقلام اساسی و مایحتاج مردم وجود داشته باشد موجبات رضایت مردم فراهم شده و دغدغههای جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قسمت محدودی از مشکلات اقتصادی به تحریمهای نابرابر دشمنان برمیگردد و باید چرایی گرانی کالاها را در عدم مدیریت بهینه و نظارتهای دقیق مسئولان متولی جستجو کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل انجام نظارتهای دقیق در مرحله توزیع، انبار و فروش اقلام اساسی را عامل اصلی کاهش نارضایتی مردم دانست و افزود: چنانچه این مراحل به شکل مناسبی طی نشود انتظارات موجود در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و رعایت تعرفهگذاریها میسر نخواهد شد.
عتباتی با اشاره به اینکه میتوان کالاهای دارای اولویت را بر اساس نیازسنجی مناطق و شهرهای مختلف و بر اساس ذائقه مردم تغییر داد، ادامه داد: ساماندهی و مقابله با تخلفات اقتصادی نیازمند قاعدهمند شدن و انسجام بیشتر فعالیتها بوده و مطمئنا با همافزایی بیشتر وضعیت بازار کنترل و ساماندهی خواهد شد.
وی با بیان اینکه انبارها به عنوان یکی از نقاط هدف در سیاستگذاری مدیریت بازار محسوب میشود، اضافه کرد: اتحادیهها نباید تنها جنبه صنفی را مدنظر قرار دهند و برای رفاه همشهریان به حقوق عامه مردم نیز توجه داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: قیمتهای مصوب و اقلام اساسی باید از درب کارخانه مدیریت و کنترل شوند تا در توزیع آن در بازار نیز به مشکل خاصی برنخوریم.
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