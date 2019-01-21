داوران و ناظران هفته بیستم لیگ برتر والیبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، هفته بیستم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته بیستم به شرح زیر است:
خاتم اردکان – شهروند اراک ؛ داور اول مرتضی اکرمی ، داور دوم حامد آقابراری
ناظر داوری نادر انصاری ، ناظر سازمان احمد بندری
شهرداری گنبد – پیکان تهران ؛ داور اول محمد شاهمیری ، داور دوم میثم پارسه
ناظر داوری احمد دامغانی نژاد ، ناظر سازمان لیگ حسین پورکاشیان
پیام خراسان – عقاب نهاجا ؛ داور اول بهروز جعفری، داور دوم محمد محبوب عشقدوست
ناظر داوری مجید محسنی شوشتری ، ناظر سازمان لیگ حمید حق بین
شهرداری ارومیه – شهرداری تبریز ؛ داور اول مسعود ذوقی ، داور دوم محمد آقایی
ناظر داوری محمود کشفی، ناظر سازمان لیگ یونس حسن زاده
کاله مازندران – دورنا ارومیه ؛ داور اول علیرضا قریب، داور دوم قادر صادقی
ناظر داوری امیدوار حاتمی، ناظر سازمان لیگ غفار درخشنده
شهرداری ورامین – فولاد سیرجان ایرانیان ؛ داور اول داود نافعی ، داور دوم اسماعیل رزقی
ناظر داوری احمد حمید فاضلی فرد ، ناظر سازمان لیگ بهرام سلیمانی
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