آمریکا: در حمله انتحاری امروز در سوریه تلفاتی نداشتیم!

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از رویترز، «شان رایان» سخنگوی اتئلاف آمریکائی به اصطلاح مبارزه با تروریست های داعش حمله امروز خودروی انفجاری به کاروان نظامی این کشور و کردهای تحت حمایت واشنگتن در «حسکه» سوریه را تایید کرد.

در بیانیه سخنگوی اتئلاف آمریکائی به اصطلاح مبارزه با داعش در این خصوص ادعا شده است که این حمله از آمریکایی‌ ها تلفاتی نگرفته است!

این در حالیست که خبرگزاری فرانسه از کشته شدن دست کم ۵ نفر در حمله انتحاری به کاروان نظامیان آمریکایی و کردهای YPG در سوریه خبر داده بود.

خبرگزاری فرانسه اشاره ای به اینکه کشته شدگان از نظامیان آمریکایی هستند یا از کردهای سوری نکرده است.