حمله سگ به واکسیناتور دامپزشکی همدان حین واکسیناسیون دامهای عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان همدان، محمودرضا رسولی گفت: با اعزام اکیپ دامپزشکی به مناطق قشلاقی «دری دشت» کوهدشت از توابع استان لرستان برای واکسیناسیون دام‌های عشایر استان همدان، متأسفانه حین انجام کار، یکی از کارکنان این اداره مورد حمله یک قلاده سگ قرار گرفت و از ناحیه ساق پا دچار گزش و مصدومیت شد.

وی اظهار داشت: «محمود فرهادی» از تکنیسین‌های با سابقه دامپزشکی کبودرآهنگ حین انجام مأموریت و عملیات واکسیناسیون در مناطق قشلاقی استان لرستان با حمله یک قلاده سگ روبرو و از ناحیه ساق پا مورد گزش قرار گرفت.

وی افزود: پس از این گاز گرفتگی، با تلاش همکارانی که در منطقه حضور داشتند، محل مورد گزش با آب و صابون شستشو داده شد و همکار مصدوم بلافاصله به مرکز بهداشت و درمان شهرستان پلدختر منتقل و اقدامات کامل سرم تراپی و درمانی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری هاری و کزاز صورت گرفت.

رسولی گفت: هرچند تمام مسائل ایمنی برای پیشگیری از چنین رخدادهایی در نظر گرفته می‌شود اما به هرحال کار با حیوانات همیشه با احتمال خطر همراه بوده و تنها چیزی که باعث می‌شود کارکنان دامپزشکی این گونه خطرها را به جان بخرند، حس خدمت صادقانه به مردم و عشایر استان است.