۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

حمله سگ‌های نگهبان به تکنسین دامپزشکی اهواز

اهواز - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز از مصدومیت یکی از تکنسین‌های این اداره در جریان عملیات واکسیناسیون تب برفکی دام‌های سنگین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی قریشی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع حادثه‌ای در جریان عملیات واکسیناسیون تب برفکی در روستای حریه خبر داد که طی آن یکی از تکنسین‌های دامپزشکی این اداره مورد حمله دو قلاده سگ نگهبان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در حین اجرای عملیات واکسیناسیون، تکنسین دامپزشکی به‌طور ناگهانی مورد حمله سگ‌ها قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که حتی صاحبان حیوانات نیز قادر به کنترل آن‌ها نبودند. در این حادثه، تکنسین یادشده از ناحیه ساق پا دچار گازگرفتگی شد و بلافاصله اقدامات درمانی لازم برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های خطرناک از جمله هاری و کزاز انجام و فرد مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد.

قریشی با اشاره به شرایط سخت و پرمخاطره فعالیت‌های دامپزشکی خاطرنشان کرد: پرسنل دامپزشکی در خط مقدم حفظ سلامت دام‌ها و تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند و در این مسیر با خطرات متعددی از جمله حملات حیوانات، بیماری‌های مشترک انسان و دام، شرایط دشوار محیطی و کمبود زیرساخت‌های ایمنی روبه‌رو هستند.

وی، خواستار توجه جدی مسئولان به تصویب قانون سختی کار برای این قشر شد و تأکید کرد: «حمایت قانونی و اجرایی از دامپزشکان و تکنسین‌های دامپزشکی، اقدامی مؤثر در صیانت از سلامت عمومی جامعه و پایداری صنعت دامپروری کشور است.

