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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

تمدید مهلت و افزایش ظرفیت پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر

تمدید مهلت و افزایش ظرفیت پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر

در پی استقبال گسترده از پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر با نظر مساعد دبیر جشنواره مهلت خرید و ظرفیت بلیت‌ها تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، تا ظهر روز دوشنبه اول بهمن ماه یعنی بعد از حدود ۳۰ ساعت از شروع پیش فروش بلیت‌ها ظرفیت اغلب سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به پایان رسید.

با وجود پایان یافتن ظرفیت اغلب سالن‌ها، تقاضای مخاطبان به گونه‌ای بود کهابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره با درخواست‌ها برای افزایش ظرفیت و همچنین تمدید مهلت خرید بلیت‌ها موافقت کرد.

براساس تصمیم ابراهیم داروغه‌زاده از امشب دوشنبه اول بهمن ماه ساعت ۲۰ ظرفیت تازه‌ای برای خرید بلیت‌ها فراهم و همچنین مهلت خرید تا ساعت ۲۴ اول بهمن ماه تمدید می‌شود.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده همزمان با چهلمین سال انقلاب اسلامی از ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4519794
زهرا منصوری

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