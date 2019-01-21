به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، تا ظهر روز دوشنبه اول بهمن ماه یعنی بعد از حدود ۳۰ ساعت از شروع پیش فروش بلیتها ظرفیت اغلب سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به پایان رسید.
با وجود پایان یافتن ظرفیت اغلب سالنها، تقاضای مخاطبان به گونهای بود کهابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره با درخواستها برای افزایش ظرفیت و همچنین تمدید مهلت خرید بلیتها موافقت کرد.
براساس تصمیم ابراهیم داروغهزاده از امشب دوشنبه اول بهمن ماه ساعت ۲۰ ظرفیت تازهای برای خرید بلیتها فراهم و همچنین مهلت خرید تا ساعت ۲۴ اول بهمن ماه تمدید میشود.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغهزاده همزمان با چهلمین سال انقلاب اسلامی از ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار میشود.
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