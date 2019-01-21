به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ملی پاکستان، نیروی دریایی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در ماه فوریه سال میلادی جاری قرار است با حضور ۴۰ کشور رزمایش نظامی بین‌المللی در آب‌های بین‌المللی برگزار کند.

براساس بیانیه منتشر شده، این رزمایش دریایی با شعار «سال امن ۲۰۱۹، در کنار هم برای صلح» برگزار خواهد شد.

همچنین هدف از برگزاری این رزمایش، تقویت همکاری‌های دریایی و گسترش امنیت در دریا برای ثبات منطقه‌ای و جهانی عنوان شده است.

در عین حال این نخستین بار نیست که این رزمایش برگزار می‌شود و از سال ۲۰۰۷ این گونه رزمایش‌ها بصورت هر دو سال یکبار ار طریق بندر کراچی و با مشارکت بین‌المللی متحدان اسلام‌آباد برگزار شده است.