به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در بررسی روند اجرایی این پروژه اظهار داشت: درچند سال اخیر با عنایت دولت تدبیر و امید ، استاندار بوشهر و پیگیری‌های صورت گرفته توجه خوبی به زیرساخت‌های ورزشی شهرستان صورت گرفته است.

وی افزود: استادیوم شماره دو خورموج در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

نادری ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی احداث سکوهای این استادیوم با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال در دهه فجر آغاز می شود.

عبدالله نادری دوشنبه شب در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه در سطح جامعه اظهار داشت: در حال حاضر ما در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و در همین راستا بر همه رسانه ها فرض است که در جامعه امید آفرینی و مردم را نسبت به آینده امیدوار کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها در زمینه جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در سطح شهرستان می توانند ایفای نقش کنند، افزود: رسانه ها با ارائه راهکارهای مناسب در جهت توسعه شهرستان از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

نادری با اشاره به اینکه از نقدهای منصفانه و دلسوزانه استقبال می کنیم، گفت: در سال جاری حمایت ویژه ای از خبرنگاران و هنرمندان در سطح شهرستان صورت گرفت.

فرماندار دشتی بر ضرورت راه انداری خانه مطبوعات در این شهرستان تاکید و خاطر نشان کرد: از تمامی ظرفیت ها برای حمایت از خبرنگاران در سطح شهرستان استفاده می شود.