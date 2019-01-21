عبدالرحمن روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سی و نهمین مسابقات بین المللی کشتی فرهنگی جام جهان پهلوان تختی از پنجشنبه ۴ بهمن به مدت دو روز در شهرستان اندیمشک برگزار می شود.

وی با اشاره به آماده‌باش نیروهای درمانی و مراکز برای خدمت‌رسانی در روزهای رقابت‌های کشتی فرنگی اندیمشک افزود: در این دو روز دو دستگاه آمبولانس و ۶ نفر تکنسین فوریت پزشکی و یک پزشک در محل برگزاری این مسابقات حضور خواهد داشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک تصریح کرد: در این مدت زمان، ۷ پایگاه اورژانس ۱۱۵ اندیمشک به همراه ۱۰ دستگاه آمبولانس و ۵۰ نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی و بیمارستان امام علی (ع) و کلیه مراکز بهداشتی و درمانی با تمام نیروها و تجهیزات در حالت آماده باش کامل هستند.

روحانی اظهار کرد: با هماهنگی تمام بخشی، پایگاه‌ها و پرسنل اورژانس ۱۱۵ شهرستان، بیمارستان امام علی (ع) و مراکز بهداشتی و درمانی به صورت آماده باش بوده تا درصورت نیاز به محل برگزاری مسابقات اعزام شوند.