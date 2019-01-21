ذوق‌ زدگی پمپئو و بولتون از اقدام ضد ایرانی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری ضمن حمایت از اقدام آلمان علیه خطوط هوایی ماهان مدعی شد که «ماهان ایر» از پروازهای تجاری خود برای انتقال تسلیحات و افراد و تامین مالی در سرتاسر خاورمیانه و فراتر از آن استفاده می‌ کند!

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی توئیتری با حمایت از اقدام آلمان ادعا کرد که تمام متحدان این کشور را به اتخاذ چنین رویکردی تشویق می کند!

در همین رابطه، «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین ساعاتی پیش در پیامی که در توئیتر منتشر کرد به خبر لغو مجوز شرکت هواپیمایی «ماهان» در آلمان واکنش نشان داد و از برلین بابت این اقدام تشکر کرد.

دخالت های گرنل در امور داخلی آلمان در هفته های اخیر موجب بروز تنش هایی میان برلین و واشنگتن شده بود.

به گزارش مهر، پس از آنکه برخی از رسانه های آلمانی ادعای دستگیری فردی افغانی- آلمانی به اتهام جاسوسی برای ایران را منتشر کردند، دولت آلمان تصمیم به اعمال تحریم های جدید علیه تهران گرفت.

بر اساس اعلام یک منبع خبری در دولت آلمان پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان از این هفته متوقف خواهند شد.

گفتنی است نشریه آلمانی اشپیگل به تازگی مدعی شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) جاسوس ایران در ارتش آلمان را لو داده است!