ساعت ۲۴ امروز آخرین فرصت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، آزمون گروه‌ های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.



نحوه‌ و زمان پرینت راهنما و کارت شرکت در آزمون



کارت‌های‌ شرکت در آزمون‌ متقاضیان به‌ همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز ‌دوشنبه ۲۶ مردادماه در سامانه جامع آزمون سراسری (مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند پرینت کارت را دریافت کنند.

متقاضیان باید با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. افرادی که در ۲ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند (یک گروه آزمایشی اصلی «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروه های آزمایشی هنر یا زبان های خارجی) دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند. متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.



یادآوری (۱): با توجه به اینکه روش ورود به سامانه جامع آزمون سراسری و کارپوشه متقاضیان از طریق وارد کردن کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور و سپس دریافت کد تأیید ارسالی توسط سامانه به شماره تلفن همراه اعلام شده در زمان ثبت نام است، ضرورت دارد در زمان ورود به سامانه جامع، شماره تلفن همراه اعلام شده زمان ایجاد حساب کاربری در دسترس باشد.



محل‌ رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون



محل رفع‌نقص کارت شرکت در ‌آزمون متقاضیان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم انسانی‌، علوم‌ تجربی‌، هنر و زبان های ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ انتخابی‌ آنان‌ که‌ در تقاضانامه‌ ثبت نام‌، مشخص‌ کرده‌اند در جدول شماره یک و آدرس محل رفع‌نقص به شرح جدول شماره ۲ که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است، درج شده است.



یادآوری (۲): در این آزمون تغییر گروه آزمایشی، ثبت نام جدید و تغییر حوزه امتحانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. لذا از مراجعه به واحدهای رفع‌نقص کارت، برای اصلاح این موارد جداً خودداری شود.



درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام شود:



۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنید.



۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون، شامل: محل تولد، معدل کتبی نهایی دیپلم، سه سال محل اخذ مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی، وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده کردید لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منحصراً به حساب کاربری خود در تارنمای این سازمان (بخش ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.



۳- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در موارد به شرح ذیل معترض هستید، ضروری است برای بررسی موضوع امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد (صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع‌نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ اطلاعیه مراجعه کنند:



۱-۳- مغایرت در بندهای جنسیت و معلولیت و یا شدت معلولیت؛



۲-۳- ناخوانا بودن شماره داوطلبی چه به صورت عددی و یا به صورت حروف؛



۳-۳- فاقد عکس بودن کارت شرکت در آزمون و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله عکس اشتباه، فاقد مهر، عدم وضوح و ...؛ در این مورد باید در روز اعلام شده شخصاً با همراه داشتن ۳ قطعه عکس ۴×۳ (در سال جاری تهیه شده باشد)، کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع‌نقص حوزه مراجعه کنید. در غیر این‌صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

برای‌ آن‌دسته‌ از متقاضیانی که‌ یکی‌ از بندهای‌ مربوط به معلولیت را در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ علامت‌گذاری‌ کرده و پس از استعلام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تأیید قرار گرفته، در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ و شدت آن درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ متقاضی یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامت‌گذاری‌ کرده لیکن معلولیت ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و بند معلولیت وی حذف شده است، لازم‌ است‌ در روز اعلام شده، با همراه داشتن گواهی معلولیت که از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت کرده، مراتب‌ را سریعاً به‌ واحد رفع‌نقص‌ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌ مشخص‌ شود.



چنانچه سهمیه درخواستی متقاضی سهمیه ایثارگران بوده ولی در کارت شرکت در آزمون وی سهمیه مناطق درج شده، لازم است متقاضیان استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان، جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منحصراً به حساب کاربری خود در تارنمای سازمان سنجش (سامانه جامع آزمون سراسری قسمت ویرایش اطلاعات کارت) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سامانه مذکور نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای وی اعمال شود.



ضمناً تأکید می‌شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است، لازم است برای بررسی، پیگیری و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از اقدام به ویرایش) به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند.



یادآوری (۳): متقاضیانی که از سال ۱۴۰۳ و قبل از آن با استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پذیرفته شده‌اند، توجه داشته باشند که سهمیه نهایی آنان پس از انجام بررسی‌های لازم و داشتن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، در زمان اعلام نتایج اولیه بر روی کارنامه قابل مشاهده است.



تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای متقاضیان با توجه به ثبت نام آنها در گروه های آزمایشی به شرح ذیل خواهد بود:



گروه آزمایشی علوم ریاضی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی



گروه آزمایشی علوم انسانی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی



گروه آزمایشی علوم تجربی: فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی



گروه آزمایشی هنر: ۱- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر ۲- کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند)



گروه آزمایشی زبان های خارجی: ۱- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۲- کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند).