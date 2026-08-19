دعوت دو فوتبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد رستمی از باشگاه کاوه شهرکرد و علیرضا کاوه از باشگاه ریوال فارسان در اردوی تیم ملی نوجوانان حضور دارند.

این اردو از تاریخ ۲۶ مرداد به میزبانی مرکز ملی فوتبال آغاز و تا ۲۸ مرداد ادامه خواهد داشت.