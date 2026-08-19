  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

دعوت دو فوتبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی

دعوت دو فوتبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی

شهرکرد- دو بازیکن فوتبال استان چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد رستمی از باشگاه کاوه شهرکرد و علیرضا کاوه از باشگاه ریوال فارسان در اردوی تیم ملی نوجوانان حضور دارند.

این اردو از تاریخ ۲۶ مرداد به میزبانی مرکز ملی فوتبال آغاز و تا ۲۸ مرداد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6921237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها