دعوت دو فوتبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد رستمی از باشگاه کاوه شهرکرد و علیرضا کاوه از باشگاه ریوال فارسان در اردوی تیم ملی نوجوانان حضور دارند.
این اردو از تاریخ ۲۶ مرداد به میزبانی مرکز ملی فوتبال آغاز و تا ۲۸ مرداد ادامه خواهد داشت.
شهرکرد- دو بازیکن فوتبال استان چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد رستمی از باشگاه کاوه شهرکرد و علیرضا کاوه از باشگاه ریوال فارسان در اردوی تیم ملی نوجوانان حضور دارند.
این اردو از تاریخ ۲۶ مرداد به میزبانی مرکز ملی فوتبال آغاز و تا ۲۸ مرداد ادامه خواهد داشت.
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