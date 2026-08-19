تجلیل و تکریم از فعالان مسجدی استان سمنان همزمان با روز جهانی مسجد

حجت‌الاسلام مهدی تشرعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی مسجد اظهار کرد: مسجد می‌تواند پایگاه همه کارهای نیک، محل تعمیر دل و آبادانی دنیا، مقابله با دشمن و زمینه‌ساز ایجاد تمدن اسلامی و افزایش بصیرت در جامعه باشد.

وی ادامه داد : در همین راستا، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان با هدف پاسداشت مقام خادمان و فعالان مسجدی، پویش «تجلیل و تکریم فعالان مسجدی» را با شعار محوری «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خونخواهی» در سطح شهرستان‌های استان برگزار می‌کند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان بیان کرد: در این برنامه از خیران برگزیده مسجد، ائمه جماعت برگزیده، هیئت امنای برتر، فرماندهان برگزیده پایگاه‌های مقاومت بسیج، خادمان برگزیده مساجد و مدیران برگزیده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تجلیل خواهد شد.

تشرعی با تأکید بر نقش مهم مساجد در تقویت انسجام اجتماعی و فرهنگی جامعه یادآور شد: تکریم فعالان مسجدی، اقدامی برای قدردانی از افرادی است که با تلاش و حضور مستمر خود در رونق فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی مساجد نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی ادامه داد: این رویداد معنوی و فرهنگی از ۲۵ مردادماه تا چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان‌های استان سمنان برگزار می‌شود و می‌کوشیم با اجرای آن، ضمن معرفی الگوهای موفق مسجدی، زمینه تقویت فعالیت‌های مساجد و حضور بیشتر مردم در این پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.