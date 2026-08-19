به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در شورای ترافیک استان اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگراهی مختلف در استان مؤید این تزریق اعتبار است و برای اجرای محورهای گردشگری نیز مساعدت‌های لازم انجام می‌شود.

وی افزود: با اینکه اجرای بزرگراه‌ها در کاهش تصادفات اهمیت دارد، ولی وجود یک‌سوم فوتی‌های تصادفات در بزرگراه‌ها نشان‌دهنده نقش عامل انسانی در بروز تصادفات است.

استاندار اردبیل، فرهنگ‌سازی و آموزش در پیشگیری از تصادفات را یادآور شد و ادامه داد: رسانه‌ها و صداوسیما باید در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش رانندگی صحیح و با سرعت مطمئنه اقدام کند.

امامی یگانه به ترافیک داخل شهر اردبیل به‌ویژه در نقاط پرتردد و مراکز استقرار مجتمع‌های پزشکان اشاره کرد و گفت: باید تدابیر لازم برای جانمایی پارکینگ در این مناطق شهری انجام و مطب‌های پزشکان به‌صورت متوازن در نقاط دیگر شهر و شهرک‌ها استقرار یابند.

وی تصریح کرد: در صورت اجرای مجتمع‌های پزشکان باید ملاحظات لازم برای جانمایی پارکینگ در ساختمان‌ها انجام شود.

استاندار اردبیل با اشاره به ایجاد ترافیک در داخل شهر به دلایل فنی، بیان کرد: اقدامات مدیریتی کم‌هزینه از جمله اصلاح هندسی و تغییر مسیرهای یک‌طرفه در تعدیل تردد و ترافیک مؤثر است.

گفتنی است تأکید بر اجرا و تعیین تکلیف مصوبات شورای ترافیک، ایجاد پنل‌های خورشیدی، شناسایی زمین و انجام کارشناسی برای جانمایی مرکز تعویض پلاک از جمله موضوعات دیگر مطرح‌شده در این نشست بود.