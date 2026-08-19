ناسا عکس قبل و بعد برخورد موشک با ماه را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس فضایی آمریکا عکس های قبل و بعد از منطقه برخورد را منتشر کرده است. بوستر بالایی یک موشک فالکون ۹ پس از یک سال سرگردانی در فضا، در پنجم آگوست سال جاری میلادی با سرعت ۸۷۰۰ کیلومتر برساعت به ماه برخورد کرد. این موشک دو لندر متعلق به شرکت های خصوصی را همراه آزمایش هایی در ۲۰۲۵ به فضا برد.

براساس عکس های جدیدی که از مدارگرد شناسایی ماه متعلق به ناسا به دست آمده، به نظر می رسد دهانه جدید ۱۸ متر عرض و کمتر از سه متر عمق داشته باشد. رگه های تیره روشنی در دهانه مشخص هستند که مانند بال های یک پروانه به نظر می رسند. خطوط تیره‌تر نشان‌دهنده موادی هستند که از زیر سطح حفاری شده‌اند و در طول دوران‌های بسیار طولانی، تحت تاثیر باد خورشیدی، اشعه های کهکشانی و برخورد ریز شهاب سنگ ها شکل گرفته‌اند. رگه های روشن تر نیز حاکی از صخره ها و خاک های تازه ای هستند که از عمق بیشتری به بیرون پرتاب شده اند.

فضاپیمای ناسا از این دهانه یک هفته پس از برخورد موشک از ارتفاع ۹۶ کیلومتری با سطح ماه عکاسی کرده است. محققان کنترل پرواز باید موقعیت فضاپیما را اندکی کج می کردند تا دوربین ها به سمت محل برخورد نشانه رود.

مدارگرد شناسایی ناسا هر دو ساعت یک بار دور قطب های ماه یک مدار می زند. شش روز طول کشید تا محل برخورد در چشم انداز کاوشگر قرار گیرد.

البته فضا پیمای «دانوری» کره جنوبی نخستین کاوشگری بود که عکسی از محل برخورد ثبت و آن را به زمین فرستاد. مدارگرد شناسایی ناسا از سال ۲۰۰۹ دور قمر طبیعی زمین مدار می زند و مانند چشمان ناسا عمل می کند.