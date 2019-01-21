دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در جلسه مشترک شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان البرز که روز دوشنبه برگزار شد اظهارداشت: در ایام دهه فجرباید از همه ظرفیت ها برای تبیین دستاوردهای انقلاب بهره گیریم.

وی افزود: در دهه فجر امسال ضمن توجه به شئونات اسلامی و گرامیداشت مناسبتها و ایام فاطمیه باید با ایده های جدید و ابتکاری و استفاده از مشارکت دانش آموزان برای بیان دستاوردها اقدام کنیم.

رحمانی بیان کرد: هر ماه با حضور در یک منطقه آموزش و پرورش و ارتباط نزدیک با مردم، فرهنگیان و دانش آموزان در جریان مشکلات و دغدغه های مردم قرار خواهیم گرفت و برای حل آنها اقدام خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: فضای آموزش و پرورش باید برای خدمت به معلمان و دانش آموزان مطلوب و مناسب باشد و در این راستا لازم است توجه به نیازهای فرهنگیان و دانش آموزان در اولویت باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: با تعامل مناسب، پیگیری مستمر و اخلاق مداری شاهد اقدامات خوبی در آموزش و پرورش شهرستان البرز هستیم که این روند باید تداوم یابد.

وی اظهارداشت: توجه به رفتار مناسب و مدارا با فرهنگیان باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه معلمان بخوبی حفظ شود.

رحمانی توجه به تربیت دینی دانش آموزان را مهم دانست و تصریح کرد: اگر به امور معنوی دانش آموزان توجه نشود شاهد چالش و آسیب هایی در مسیر آموزش و پرورش خواهیم بود که می تواند هزینه های زیادی به ما تحمیل کند.

وی گفت: برای حل مشکلات آموزش و پرورش نیازمند تلاش شبانه روزی و همکاری همه دستگاهها هستیم و در این راستا توجه به کیفیت آموزش و تحصیل هم باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.