بخش عمده مطالبات کارگران تا آغاز سال جدید برآورده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر انبارته شامگاه امروز دوشنبه در جلسه کمیسیون کارگری این شهرستان هدف از برگزاری جلسه را حمایت از قشر زحمت کش کارگر دانست و ابراز امیدواری کرد که با جدیت در پیگیری‌ها، مشکلات این قشر کاسته شده و منجر به آرامش آن‌ها و خانواده‌شان شود.

وی با بیان اینکه در یک مقطع و برهه حساس تاریخی واقع شده‌ایم گفت: دشمنان ابایی از مخفی کردن ادعای پوچ و واهی‌شان مبنی بر اینکه ایران اسلامی جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را نخواهد دید ندارند و در عمل نیز هرچه توانسته‌اند در طول این چهل سال انجام داده‌اند و در حال حاضر با تحمیل تحریم‌های ظالمانه بدنبال برهم زدن آرامش مردم و ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان هستند.

وی افزود: بنابراین باید توجه داشت که مطالبات احتمالی کارگران نباید بگونه‌ای باشد که بستر را برای ورود و سوء استفاده دشمنان آماده کند.

معاون فرماندار هشترود لزوم ایجاد اتحاد و انسجام بین آحاد مردم و همچنین بین مسئولین با مردم را راه برون رفت از وضعیت حساس کنونی دانست و گفت: انقلاب متعلق به قشر و گروه خاصی نبوده و لازم است در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ضمن حضور شکوهمند در مناسبت‌های ایام دهه فجر از اقدامات دشمن شادکن پرهیز کنیم، لازم است توجه کنیم که هرگاه در کنار مردم و خصوصا اقشار ضعیف جامعه بوده‌ایم عزت یافته‌ایم.

وی با بیان اینکه افرادی که روحیه خدمت ندارند کنار بروند تا مطالبات مردم بر زمین نماند ادامه داد: شهرستان هشترود با داشتن حدودا ۳۰۰۰ کارگر نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان به مسائل و مطالبات کارگران است.