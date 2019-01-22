سهام آسیایی و آمریکایی با نگرانی از رشد اقتصادی جهان افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، درحالی که بدبینی نسبت به رشد اقتصادی جهان، سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های ریسک‌دار دور کرده است، سهام آسیایی و آمریکایی افت کردند.

در همین حال، جدیدترین برنامه برگزیت، بدون این که توجه خاصی را به خود جلب کند، به پارلمان انگلستان ارائه و از دستور کار خارج شد و همین امر موجب تضعیف پوند انگلیس شد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن ام‌اس‌سی‌آی، ۰.۵ درصد پایین آمد و از رکورد ۷ هفته‌ای خود دور شد.

در این میان سهام چین بیشترین میزان افت را داشتند. شاخص شرکت‌های برتر چین، سی‌اس‌آی۳۰۰ با افت ۰.۶ درصدی روبرو شد، هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۴ درصد پایین آمد.

شاخص اصلی بورس استرالیا ۰.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

نیکی ژاپن که امروز آغاز خوبی داشت، سودهای اولیه خود را از دست داد و نسبت به دیروز بدون تغییر شد.

بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه درحالی تعطیل بودند که بازارهای جهانی سهام پس از اعلام داده‌های اقتصادی ضعیف چین، افت کردند. امروز در ساعات معاملات آسیایی شاخص ای‌مینی اس‌اندپی۵۰۰ آمریکا ۰.۵ درصد افت کرد.

درحالی که داده‌های ناامیدکننده چین بازارهای جهانی را محتاط کرده بود، صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و نتایج یک تحقیق هم نشان داد با تداوم تنش‌های تجاری، میزان بدبینی در بین مدیران شرکت‌های جهان بالا رفته است.

در بازار ارز، دلار استرالیا که ارتباط نزدیکی با اقتصاد چین دارد، با اندکی افت در نرخ ۰.۷۱۵۵ دلار معامله شد.

پوند انگلیس تا نرخ برابری ۱.۲۸۸۷ پایین آمد.

دلار آمریکا در برابر ین در نرخ ۱۰۹.۶۲ تثبیت شد و شاخص دلار هم در سطح ۹۶.۳۲۴ واحد باقی ماند.

یورو هم همچنان پایین ماند و در نرخ ۱.۱۳۶۹ دلار معامله شد.