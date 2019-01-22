بسیاری از تصویربرداری های پزشکی در کشور غیرضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمپور، به برگزاری سی و پنجمین کنگره سالیانه انجمن رادیولوژی ایران اشاره کرد و گفت: این کنگره هر ساله با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته داخل وخارج از کشور برگزار و جدیدترین دستاوردها در زمینه رادیولوژی مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه مهمانان خارجی این کنگره ایرانیان سرآمد و پزشکان برجسته به ویژه از کشورهای اروپا و آمریکا هستند، افزود: همچنین اساتیدی که کتابهای مرجع در حوزه تصویربرداری پزشکی تألیف کردهاند از دیگر مهمانان خارجی این کنگره به شمار میروند و هر ساله حدود ۵۰ سخنران خارج از کشور داریم که همه پیشرفتهای تصویربرداری پزشکی را ارائه و کنفرانس و کارگاه تئوری و عملی نیز در این زمینه ارائه میشود.
نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: ۶۰ کارگاه در حاشیه این کنگره برگزار میشود که نکات جدید تصویربرداری پزشکی در آن ارائه و مطالب پایه گذشته نیز مرور خواهد شد. همچنین جلسات هماندیشی علمی و صنفی را هم در قالب کمیتههای مختلف خواهیم داشت.
کرمپور در ادامه با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته تعاملات وزارت بهداشت و انجمن رادیولوژی گستردهتر شد و تهیه و تدوین گایدلاینهای خدمات تصویربرداری صورت گرفته، گفت: همچنین موضوعاتی مانند تعیین حدود بینرشتهای و دورههای آموزشی بر اساس نظریههای دو طرف انجام شد و بخشنامههای لازم در این زمینه صورت گرفت ولی البته هنوز اقدامات دیگری نیاز به بررسی دارد که شامل اصلاح تعرفهها است که امیدواریم سرپرست جدید وزارت بهداشت با همکاری انجمنها در جهت رفع آن اقدام کنند.
وی در مورد درخواستهای تصویربرداری در کشور، گفت: متأسفانه بسیاری از درخواستها در این زمینه غیرضروری است که البته در جهت منطقی کردن آن، گایدلاینها یا راهنماهای بالینی با همکاری وزارت بهداشت و انجمن تصویربرداری ایران تدوین شد و اگر به صورت دقیق و شفاف اجرا و نظارت بر آن صورت گیرد کاهش درخواستهای غیرضروری را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: زمانی که تقاضای تصویربرداری به صورت غیرمنطقی زیاد باشد تعرفهها پایین نگه داشته میشود تا فشاری به سازمانهای بیمهگر وارد نشود و این مسأله به طور کلی اقتصاد سلامت را با خطر مواجه میکند چرا که منطقی و علمیسازی تعرفهها در کنار استفاده از راهنماهای بالینی امری ضروری به شمار میرود.
سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران و هفدهمین کنگره علوم پرتو نگاری ایران با محورهای حفاظت در برابر اشعه، تصویربرداری در زنان و مامایی، تصویربرداری آنکولوژی، تصویربرداری دستگاه عصبی، تصویربرداری هیبرید، ۳ تا ۶ اردیبهشت ۹۸ در مرکز همایش های بین المللی برج میلا برگزار می شود.
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