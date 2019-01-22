صنعت دارو مشکل «ریال» دارد نه «ارز»/نگران ۵۰۰ میلیون یورو هستیم

سید حمید خوئی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار برای مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی از محل صندوق توسعه ملی، اظهارداشت: گرچه تاکنون معادل ریالی ۲۶۰ میلیون یورو از این اعتبار توزیع شده است، اما هنوز تغییر چشمگیری در وضعیت داروسازی حاصل نشده است.
وی افزود: ما نگران هستیم که این منابع صرف تامین بدهی های طرح تحول سلامت شود. در واقع، به نام دارو، به کام هزینه های درمانی هزینه شود.
خوئی تاکید کرد: از مسئولان امر درخواست داریم چاره اندیشی کنند تا این منابع در جایی غیر از دارو و تجهیزات پزشکی هزینه نشود.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به وضعیت بحرانی داروخانه ها در تامین نقدینگی برای خرید دارو، گفت: در حال حاضر داروخانه ها مشکل نقدینگی دارند. زیرا، از یک طرف باید چک های خودشان را پاس کنند و از سوی دیگر، خریدهای خود را نقدی انجام دهند.
وی ادامه داد: داروخانه ها مجبورند برای سرپا ماندن، وام های با بهره های سنگین بگیرند.
خوئی افزود: مشکل اصلی در صنعت داروسازی کشور، قیمت دارو و حاشیه سود آن است. زیرا، سراغ نداریم قیمت هیچ کالایی در ۵ سال گذشته ثابت مانده باشد.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست مسئولان قبلی وزارت بهداشت که اصرار بر ثابت ماندن قیمت دارو داشتند، گفت: به نظر می رسد صنعت داروسازی، بیش از مشکل ارزی، مشکل ریالی دارد. زیرا، اگر ریال به موقع تامین شود، مشکل جدی در زمینه تهیه مواد اولیه دارویی نخواهیم داشت.
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