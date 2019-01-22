آمریکا مصمم به استرداد «منگ وانژو» است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کانادایی «گلوبال اند میل» می‌گوید آمریکا به دولت اتاوا اطلاع داده که قصد دارد با ارائه درخواستی رسمی، خواهان استرداد «منگ وانژو» مدیر مالی شرکت هوآوی شود که متهم به دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا است.

گفتنی است تاریخ دقیق ارائه این درخواست اعلام نشده اما طبق روند اداری، مهلت نهایی برای انجام چنین کاری ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) است.

این درحالی است که بازداشت منگ وانژو موجب بالاگرفتن تنش میان چین و کانادا شده و پکن نیز در اقدامی متقابل، چند شهروند کانادایی را بازداشت کرده است.

از سوی دیگر، علیرغم آتش‌ بس تجاری میان پکن- واشنگتن، احتمال می‌رود که استرداد منگ وانژو به آمریکا، موجب از سرگیری تنش‌ها میان ۲ کشور شود.