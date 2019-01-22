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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۳

به گفته یک رسانه کانادایی؛

آمریکا مصمم به استرداد «منگ وانژو» است

آمریکا مصمم به استرداد «منگ وانژو» است

یک رسانه کانادایی می‎گوید آمریکا قصد دارد رسماً درخواست استرداد مدیر مالی شرکت هوآوی را به کانادا ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کانادایی «گلوبال اند میل» می‌گوید آمریکا به دولت اتاوا اطلاع داده که قصد دارد با ارائه درخواستی رسمی، خواهان استرداد «منگ وانژو» مدیر مالی شرکت هوآوی شود که متهم به دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا است.

گفتنی است تاریخ دقیق ارائه این درخواست اعلام نشده اما طبق روند اداری، مهلت نهایی برای انجام چنین کاری ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) است.

این درحالی است که بازداشت منگ وانژو موجب بالاگرفتن تنش میان چین و کانادا شده و پکن نیز در اقدامی متقابل، چند شهروند کانادایی را بازداشت کرده است.

از سوی دیگر، علیرغم آتش‌ بس تجاری میان پکن- واشنگتن، احتمال می‌رود که استرداد منگ وانژو به آمریکا، موجب از سرگیری تنش‌ها میان ۲ کشور شود.

کد مطلب 4520134
مریم خرمایی

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