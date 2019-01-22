گزارش داور المپیکی کشتی ایران از قضاوت در لیگ هند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری مسابقات لیگ کشتی هند، محمدابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران کشتی کشورمان با «شارانگ سینگ» رئیس فدراسیون کشتی هند دیدار کرد. در این دیدار نحوه برگزاری مسابقات لیگ کشتی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس فدراسیون کشتی هند نقطه نظرات داور المپیکی کشورمان را در نحوه برگزاری رقابت های لیگ برتر هند جویا شد.

بنا بر اعلام محمد ابراهیم امامی، مسابقات لیگ برتر کشتی هندوستان با حضور کشتی گیران مطرح از ۱۵ کشور از جمله روسیه، گرجستان، هند،آذربایجان، کانادا، بلغارستان، رومانی، مجارستان، اکراین، بلاروس در قالب ۶ تیم در شهرهای مختلف در حال برگزاری است که با موافقت تیم های شرکت‌کننده، قوانین اتحادیه جهانی با تغییراتی مختص به لیگ هند به شرح زیر انجام می شود:

-برای کسب پیروزی با امتیاز عالی در هر کشتی می بایست اختلاف امتیاز حداقل ۱۵ باشد.

- هر تیم در زمان وزن کشی متشکل از ۹ کشتی گیر در ۹ وزن است (۵ وزن آقایان و ۴ وزن بانوان)

- ۲۰ دقیقه قبل از شروع مسابقات بوسیله قرعه کشی توسط دو کاپیتان تیم ها و در حضور تماشاچیان، دو وزن (یک وزن آقایان و یک وزن خانم ها ) حذف شده و فقط ۷ مسابقه برگزار می شود.

- استراحت بین دو تایم کشتی یک دقیقه و ۳۰ ثانیه است.

- پس از پایان هر مسابقه بهترین کشتی‌گیر مرد و بهترین کشتی گیر زن معرفی و جایزه ای دریافت خواهند کرد.

- فینال و دیدار رده بندی مسابقات لیگ برتر هندوستان دهم بهمن ماه در دهلی برگزار گردد.



رقابت های لیگ برتر کشتی هند از روز ۲۴ دی ماه آغاز شده و محمدابراهیم امامی داور المپیکی و رئیس کمیسیون داوران کشتی با دعوت فدراسیون کشتی هند در این مسابقات قضاوت می کند.