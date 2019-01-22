کتاب «نوشخندهای تمثیل» ضرب المثل های هرمزگان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان خواجویی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نوشخندهای تمثیل روایت ۱۰ هنرمند تصویرساز استان، از ضرب المثل های بومی مردم هرمزگان است که در پس هر کدام از این ضرب المثلها، حکایت و داستانی پندآموز نهفته است.

وی افزود: در این کتاب ۴۷ ضرب المثل بومی استان هرمزگان با لطافت طبع و ذوق هنرمندانی همچون مهری لشکری، مطهره پلاسی، عارفه دهقانی، بابک اسماعیلی، پگاه امیری، فاطمه رستم زاده، هانیه سلیمانی، نسترن محسنی، میترا نوریان و نسرین عرب سیار تصویرسازی و منتشر شده است.

ایمان خواجویی در ادامه بیان داشت: نوشخندهای تمثیل با توجه به نیازهای استان هرمزگان در زمینه معرفی فرهنگ بومی، حفظ میراث معنوی و انتقال باورهای فرهنگی به ویژه فرهنگ فولکلور تولید شده است با این امید که دستمایه تلاش آیندگان قرار گیرد.

در مقدمه این کتاب که به قلم استاد علی رضایی محقق و پژوهشگر هرمزگانی نوشته شده، آمده است: درخت فرهنگ هر ملتی از دو چشمه سیراب می شود، آن که از دل و جان مردم عامه می جوشد و دیگری که از قلم دانش می تراود. زبان زدها یا مثل ها برگهای این درخت تناورند که ململ تن شاخه ها می شوند و آن را به بار می رسانند.

رنگ های این برگها نشان از آن چشمه ها دارند.اگر سایه روشنهای رنگ بر مدار پختگی بگردد، نشان از قلمی گرم و گیرا دارد و اگر ساده و بی پیرایه رخسار نماید، روایتگر ساده دلی و پاکبازی راوی خود است.

نوشخندهای تمثیل، حاصل تلاش و تکاپوی ذهن و قلم هنرمندان تصویرساز حوزه هنری استان هرمزگان است که با شناخت از رسالت هنرمندانه خود ، با قلمی طناز ، این مثل ها را از پستوی ذهن ها بیرون کشیده تا با کرشمه اندیشه به تماشا گذارند.