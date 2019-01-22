ترکیب تیم ملی اسکی در قهرمانی جهان مشخص شد/ کاپیتان خط خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای اسکی آلپاین قهرمانی جهان از ۲۳ بهمن به میزبانی سوئد آغاز می شود. تیم ملی اسکی ایران با ترکیب ۱۰ اسکی باز در دو بخش بانوان و آقایان این رقابتها شرکت خواهد کرد.

با اعلام سرمربی تیم ملی محمد کیادربندسری، پوریا ساوه شمشکی، مرتضی جعفری، بهنام کیا شمشکی و محمد ساوه شمشکی در بخش آقایان و عاطفه احمدی، فروغ عباسی، صدف ساوه شمشکی، میترا کلهر و مرجان کلهر نمایندگان ایران در بخش بانوان هستند.

نکته جالب در لیست تیم ملی خط خوردن کاپیتان حسین ساوه شمشکی از لیست اعزامی هاست. ساوه شمشکی که یکی از دو اسکی باز برتر آلپاین ایران است با سابقه دوبار حضور در المپیک زمستانی در رقابتهای مختلف به مدال های آسیایی و بین المللی دست پیدا کرده است. وی قهرمان اسکی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۵ و دارنده دو برنز این رقابتها در سال ۲۰۱۸ و با تجربه ترین عضو تیم ملی است که به علت مصدومیت موفق نشد در انتخابی های ابتدایی تیم ملی شرکت کند.

عدم اعزام ساوه شمشکی در شرایطی که وی در مارپیچ کوچک برترین اسکی باز و در مارپیچ بزرگ دومین اسکی باز برتر ایران است و مستندات پزشکی در خصوص مصدومیت خود را نیز به فدراسیون ارائه داده بود با ابهاماتی همراه است که باید دید این تصمیم از سوی کمیته فنی اتخاذ شده یا کادر فنی تیم ملی اسکی.