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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

افکار احمد اشرف نقد و بررسی می شود

افکار احمد اشرف نقد و بررسی می شود

نشست بررسی و نقد آثار،افکار و کوشش های علمی و اجتماعی «احمد اشرف» در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های همایش جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی نشست بررسی و نقد آثار،افکار و کوشش های علمی و اجتماعی «احمد اشرف»  برگزار می شود.

در این نشست شروین وکیلی، مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران درباره موضوع سرمشق نظری احمد اشرف: نگاه انتقادی و محمدرضا ذوالفقاری دانش آموخته جامعه شناسی درباره موضوع احمد اشرف و گفتمان عقب ماندگی ایران سخنرانی می کنند. مدیریت این نشست به عهده رحیم محمدی است.

نشست نامبرده روز چهارشنبه سوم بهمن ماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی برگزار می شود.

کد مطلب 4520422
سارا فرجی

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