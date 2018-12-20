کشف ۱۰ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل و همچنین سرقت موبایل در چند روز گذشته، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و همچنین استفاده از شگردهای خاص پلیسی و کنترل افراد سابقه دار سرنخ‌هایی از رد پای ۲ سارق در این پرونده باز شد.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: با کنترل نامحسوس پلیس و هوشیاری ماموران ، یک سارق دستگیر و به ۷ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۲ توانستند در یک عملیات موفق دیگر، سارقی که در امر سرقت منزل فعالیت داشت را دستگیر کنند، گفت: این متهم نیز به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان عدم رعایت نکات ایمنی را مهمترین عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی شدند.