به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آقایی درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای نام نویسی سفر زایران به عتبات عالیات در ایام نوروز ۹۸ اظهار کرد: سازمان حج و زیارت در جهت ایجاد رفاه و سهولت بیشتر و به منظور پیشگیری از ازدحام علاقمندان تشرف به سفر زیارتی عتبات مقدسه در دفاتر خدمات زیارتی، اقدام به ایجاد سامانه پیش ثبت‌نام اینترنتی عتبات عالیات کرده است.

وی افزود: متقاضیان که قصد تشرف به عتبات عالیات در دوره آتی از تاریخ ۲۴ اسفند ماه تا ۸ فروردین ماه سال ۹۸ را دارند باید با رعایت موارد مربوط به نام نویسی و تکمیل فرم مربوط در سایت (atabat.haj.ir) برای خود وهمراهانشان پیش ثبت‌نام نمایند.

سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: شروع پیش ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۶ بهمن ماه امسال خواهد بود که پایان آن نیز دوازدهم بهمن ماه پیش بینی شده است.

به گفته آقایی، زمان اعلام نتایج قرعه کشی نیز بعد از پیش ثبت نامها متعاقباً اعلام و نتایج بر روی سایت پیش ثبت نام (atabat.haj.ir) قابل رویت خواهد بود.

وی افزود: متقاضیان عزیز حتما به اطلاعیه مربوطه در خصوص مراحل کامل پیش ثبت نام و نحوه آن دقت لازم را داشته باشند.