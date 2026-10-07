درخواست ماکرون برای نشست فوق العاده درباره موج اعتراضات داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سایه تشدید اعتراضات داخلی و برای بررسی تحولات جاری طی روز های گذشته خواهان برگزاری یک نشست فوق العاده با تعدادی از وزرای این کشور شد.

در این نشست نخست وزیر و وزیر آموزش ملی فرانسه شرکت می کنند.

نخست وزیر فرانسه در واکنش به سرکوب معترضان در این کشور مدعی شد که دستورات سیاسی برای سرکوب آنها صادر نشده است.

وی بدون اشاره به رفتار وحشیانه پلیس فرانسه با دانش آموزان اضافه کرد که ممکن است حوادثی رخ دهد اما سازمان دهی شده نیست.

روز گذشته وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراض های سه شنبه که ۲۵۶ هزار نفر در سراسر کشور و ۵۶ هزار نفر در پاریس در آن شرکت کردند، ۴۸۸ نفر بازداشت و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی زخمی شدند.

این اعتراض ها در چارچوب جنبشی اعتراضی برگزار شد که دانش‌آموزان دبیرستانی هدایت آن را بر عهده دارند.

در مقابل، برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی‌ها را ۴۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه اعلام کردند و مدعی شدند که ۱۰۰ هزار نفر از معترضان در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند.