برگزاری «نهمین همایش سلامت روان و رسانه» با محوریت خشونت

به گزارش خبرگزاری مهر، «نهمین همایش سلامت روان و رسانه با محوریت» با محوریت خشونت هفتم و هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

«خشونت خانگی علیه زنان، مردان وکودکان»، «پیشگیری از خشونت(آزار) جنسی»، «خشونت و شبکه‌های اجتماعی مجازی»، «فرهنگ شهرنشینی، خشونت و مدیریت شهری»، «خشونت و شرایط اقتصادی، اجتماعی»، «نقش رسانه‌ها در کاهش یا افزایش انواع خشونت»، «نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کنترل و کاهش خشونت» و «نقش قوانین؛ نهادهای قانونی، ضابطان قضایی و انتظامی در پیشگیری یا تشدید خشونت» از محورهای این همایش‌اند.

این همایش از ساعت ۸ صبح با سخنرانی«شهاب‌الدین صابونچی»، رییس سازمان جوانان هلال احمر، «مصطفی معین»، رییس همایش و «مریم رسولیان» دبیر علمی هایش در سازمان جوانان هلال احمر برگزار می‌شود.

سازمان جوانان هلال‌احمر در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی، شماره ۳ واقع است.