افتتاح پروژه های مختلف عمرانی و بهداشتی با اعتبار۲۲۰میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، قادر منجمی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح یا آغاز عملیات ده ها پروژه و طرح عمرانی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و آموزشی در ایام چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان ملکان خبر داد.

وی افزود: این طرحها شامل افتتاح پایگاه چند منظوره ستاد مدیریت بحران، مجتمع تجاری زرگران و آغاز عملیات چندین مدرسه خیرساز، طرح های آبرسانی، مخابراتی و پل های روستایی است.

منجمی ادامه داد: همچنین چندین طرح عمرانی و آموزشی نیز همزمان با دهه فجر در بخش لیلان کلنگ زنی یا افتتاح خواهد شد.

وی افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری یادواره شهدای دانشجو و دانش آموز و مسابقات ورزشی را از دیگر برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان ملکان ذکر کرد و گفت: ر اهپیمایی ۲۲ بهمن روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز همچون سال های گذشته و با حضور گسترده مردم فجرآفرین در شهرهای ملکان و لیلان برگزار خواهد شد.