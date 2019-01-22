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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

مسئول ستاد دهه فجر شهرستان ملکان خبر داد:

افتتاح پروژه های مختلف عمرانی و بهداشتی با اعتبار۲۲۰میلیارد ریالی

افتتاح پروژه های مختلف عمرانی و بهداشتی با اعتبار۲۲۰میلیارد ریالی

ملکان- مسئول ستاد دهه فجر شهرستان ملکان از افتتاح پروژه های مختلف عمرانی و بهداشتی با اعتبار ۲۲۰میلیارد ریالی طی دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر منجمی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح یا آغاز عملیات ده ها پروژه و طرح عمرانی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و آموزشی در ایام چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان ملکان خبر داد.

وی افزود: این طرحها شامل افتتاح پایگاه چند منظوره ستاد مدیریت بحران، مجتمع تجاری زرگران و آغاز عملیات چندین مدرسه خیرساز، طرح های آبرسانی، مخابراتی و پل های روستایی است.

منجمی ادامه داد: همچنین چندین طرح عمرانی و آموزشی نیز همزمان با دهه فجر در بخش لیلان کلنگ زنی یا افتتاح خواهد شد.

وی افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری یادواره شهدای دانشجو و دانش آموز و مسابقات ورزشی را از دیگر برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان ملکان ذکر کرد و گفت: ر اهپیمایی ۲۲ بهمن روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز همچون سال های گذشته و با حضور گسترده مردم فجرآفرین در شهرهای ملکان و لیلان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4520652

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