به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در متن این اطلاعیه آمده است: «پیرو اطلاعیه شماره ۵۰۰/۱۵۹۴۳۷ مورخ ۹۷/۱۰/۰۱ بدینوسیله قیمت پنج فرآورده اصلی به منظور تعیین غرامت و استفاده از آن در تعیین قیمت فروش‌های سه‌گانه مرزی از ساعت صفر مورخ ۹۷/۱۱/۰۱ برای استحضار و هرگونه اقدام لازم به شرح جدول زیر اعلام می‌شود:

برابر اطلاعیه شماره ۵۰۰/۱۶۸۹۶۲ مورخ ۹۳/۰۸/۲۰ مابه‌التفاوت نرخ‌های تعادلی فروش مرزی (مصوب کارگروه استانی) با قیمت (FOB) پس از کسر هزینه حق‌العمل اداره کننده (شرکتی با بخش خصوصی) به عنوان هزینه بالاسری به حساب شرکت واریز خواهد شد.

ارزش فرآورده‌های قاچاق خروجی براساس تبصره بند (خ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق برای بهره‌برداری سازمان‌های نظارتی برون‌سازمانی (تعزیرات حکومتی، ...) براساس نرخ FOB فوق‌الذکر به اضافه ۳۰ درصد هزینه‌های بالاسری محاسبه و اعلام می‌شود.