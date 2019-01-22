سارقان سریالی قطعات خودروهای سنگین در کاشان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش ماموران نیروی انتظامی به صورت شبانه روزی و در گرما و سرما در راستای برقراری نظم و امنیت جامعه موجب دلگرمی مردم و تهدیدی برای سارقان محسوب می شود.



سرهنگ علی پورکاوه ضمن اعلام دستگیری سارقان سریالی قطعات خودروهای سنگین در کاشان اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد قطعات خودروهای سنگین در سطح شهرستان کاشان مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.



وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان طی تحقیقات و بررسی های شبانه روزی و انجام یک سری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند سارقان بنامان ی-ج ۳۵ ساله و س-ع ۳۲ ساله را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.



فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ابراز داشت: طی بازجویی های فنی و تخصصی به عمل آمده در پلیس آگاهی شهرستان کاشان متهمان تاکنون به پنج مورد سرقت قطعات از خودروهای سنگین اعتراف و تحقیقات در این خصوص کماکان ادامه دارد.



انهدام باند سارقان داخل خودرو در کاشان



وی از انهدام باند سارقان داخل خودرو در کاشان خبر داد و گفت: به دنبال وقوع سرقت های متعدد از محتویات داخل خودروهای پارک شده مقابل بانک ها و مراکز خرید در سطح شهرستان کاشان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ ولیعصر (عج) این شهرستان قرار گرفت.



پورکاوه افزود: بر اساس یک سری اقدامات فنی و پلیسی، ماموران موفق شدند اعضای باند سارقین بنام م-ب ۱۷ ساله، ع-ن ۳۶ ساله و ح-ع ۳۰ ساله را شناسایی و در یک اقدام ضربتی آنان را دستگیر کنند.



دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در کاشان



وی با اعلام دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در کاشان ابراز داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و طی کنترل خودروهای ورودی به شهرستان کاشان به یک دستگاه کامیون به مقصد کرج به رانندگی الف-و ۳۸ ساله و سرنشینی الف-ب ۳۵ ساله مظنون شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: ماموران طی بازرسی از خودرو مذکور موفق شدند مقدار بیش از ۸۲ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.



وی با بیان اینکه قاچاقچی دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد، افزود: برخورد با عاملان و توزیع کنندگان مواد مخدر به طور ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار داشته و با هرگونه عمل مجرمانه به شدت برخورد می شود.