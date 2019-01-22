تندیس پرستاری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی در سفر به استان گلستان، روز سه شنبه در بیمارستان شهدای بندرگز طی مراسمی از تندیس پرستاری با عنوان «پرستار، پاسدار سلامتی»، رونمایی کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: پرستاران بزرگ ترین و موثرترین گروه نظام سلامت هستند و توجه به این گروه موجب تقویت و توسعه سلامت جامعه می شود.

وی، این اقدام بیمارستان شهدای بندرگز را ستود و افزود: این اقدامات موجب ایجاد انگیزه در گروه های مختلف پرستاری و قدردانی از زحمات این عزیزان خواهد شد.

در ادامه این سفر، معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن بازدید از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و حضور در آیین افتتاح دومین کلینیک تخصصی پرستاری این دانشگاه، از افزایش تعداد کلینیک های تخصصی پرستاری در کشور تا پایان سال ١٣٩٨ خبر داد.

حضرتی با بیان اینکه کلینیک های پرستاری در تخصص های مختلف با هدف آموزش و مشاوره به آحاد جامعه ایجاد می شوند افزود: تعداد این کلینیک ها تا پایان سال ١٣٩٨به بیش از ١٠٠ عدد می رسد.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک سوم مرگ و میرها در کشور ناشی از بیماری های قلبی عروقی است، عنوان کرد: از این میان، عمده مرگ ها به علت سکته های قلبی، مغزی و بیماری های ناشی از فشار خون بالا و سایر بیماری های قلبی و عروقی است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی، خاطرنشان کرد: در کلینیک های پرستاری در سه سطح اولیه (پیشگیری)، سطح دوم (ارزیابی عوامل خطر و ارجاع) و سطح سوم (از طریق خدمات بازتوانی و توانبخشی) خدمات سلامت به مردم ارائه می شود.

حضرتی در آیین افتتاح کلینیک پرستاری سالمندی در استان گلستان، با اشاره به روند سالمندی در کشور، گفت: در ۳۰ سال آینده جمعیت سالمندی کشور به دو برابر وضعیت فعلی خواهد رسید، لذا باید در این خصوص سیاستگذاری مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: مراقبت های پرستاری با هدف ارتقای سلامت و آموزش سبک زندگی سالم، در عرصه های مختلف قابل ارائه است و با توجه به اینکه جامعه یکی از مهمترین این عرصه ها است، آموزش های مبتنی بر جامعه، از موثرترین راهبردها در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در سطوح مختلف است.

با توجه به اینکه پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی به عنوان عوامل خطر بسیاری از بیماری های غیر واگیر نظیر بیماری های قلبی عروقی، بیماری های مزمن کلیوی و سکته مغزی، مطرح هستند، بنابراین شناسایی افراد پرخطر در کلینیک های پرستاری و ارجاع آنها به مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی بیشتر و پیگیری درمان، از اهمیت به سزایی برخوردار است.