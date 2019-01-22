دومین روز از چهارمین دُور مذاکرات آمریکا و طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، گروه طالبان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که نشست این گروه با هیأت آمریکایی در شهر دوحه قطر وارد دومین روز خود شده است.

براساس اعلام این گروه، در نشست جاری ۸ نفر از نمایندگان طالبان به سرپرستی «شیرمحمد عباس استانکزی» شرکت دارند و از طرف آمریکا نیز هیئت ۱۱ نفری در گفتگو شرکت کرده اند.

این چهارمین دیدار طالبان با هیئت آمریکایی است. قبل از این، گروه طالبان ۲ بار در قطر و یک بار در شهر ابوظبی با هیئت آمریکایی دیدار کرده بود.

در نشست فعلی از طرف آمریکا زلمای خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه این کشور در امور صلح افغانستان مذاکره را سرپرستی می کند.

مقامات آمریکایی تا کنون درباره این دُور از نشست ها چیزی اعلام نکردهاند؛ اما چند روز پیش زلمای خلیل زاد ادعا کرده بود که اگر طالبان ادامه مذاکرات را نمی‌ خواهند، آمریکا با این گروه خواهد جنگید.

این درحالیست که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از آغاز مذاکره با امریکا در دوحه قطر خبر داده و اعلام کرده بود که طرف امریکایی با پذیرش دستور کار پایان اشغال افغانستان به میز مذاکره بازگشته است.

گفتنی است، خبرگزاری رویترز ۱۸ دی ماه سال جاری به نقل از منابع طالبان اعلام کرد که نشست مذاکرات صلح این گروه با امریکا که قرار بود ۱۹ ماه گذشته شمسی در دوحه قطر برگزار شود، لغو شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، نشست دوحه قطر به دلیل اختلاف طالبان پیرامون دستور نشست و گفتگوهای این جلسه لغو شده بود.

این درحالیست که پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به دنبال انصراف طالبان از شرکت در نشست جده عربستان، دور جدید گفتگوهای این گروه با امریکا، در روزهای ۱۹ و ۲۰ دی ماه در قطر برگزار می‌ شود.