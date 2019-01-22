مجلس، لایحه تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه را به دولت مسترد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، هیئت رئیسه مجلس، استرداد ۲ لایحه که به درخواست دولت صورت گرفته را به شرح ذیل قرائت کرد:

- استرداد لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شماره ثبت ۴۷۰ به موجب درخواست مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ رئیس جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت حصول اهداف مدنظر در لایحه مذکور و به استناد ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

- استرداد لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون به شماره ثبت ۴۳۸ به موجب درخواست مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ رئیس جمهور به دلیل تغییر اولویت های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه بر ماموریت های قانونی و به استناد ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.