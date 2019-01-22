  1. سیاست
  2. مجلس
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

با درخواست قوه مجریه؛

مجلس، لایحه تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه را به دولت مسترد کرد

مجلس، لایحه تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه را به دولت مسترد کرد

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به درخواست دولت، دو لایحه را به قوه مجریه برگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر،  در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، هیئت رئیسه مجلس، استرداد ۲ لایحه که به درخواست دولت صورت گرفته را به شرح ذیل قرائت کرد:

- استرداد لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شماره ثبت ۴۷۰ به موجب درخواست مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ رئیس جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت حصول اهداف مدنظر در لایحه مذکور و به استناد ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

- استرداد لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون به شماره ثبت ۴۳۸ به موجب درخواست مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ رئیس جمهور به دلیل تغییر اولویت های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه بر ماموریت های قانونی و به استناد ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

کد مطلب 4520871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها