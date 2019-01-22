کانادا: اتباع ما نباید به دلیل اجرای قوانین آمریکا مجازات شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، «دیوید مک نائوتن» (David MacNaughton) سفیر کانادا در آمریکا با انتقاد از سیاستهای واشنگتن اعلام کرد: آمریکا پیشتر به کانادا اعلام کرد که استرداد «منگ وانژو» (مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی) را از اوتاوا درخواست می کند؛ اما زمان این اقدام خود را مطرح نکرد. مهلت این اقدام برای آمریکا ۳۰ ژانویه سال جاری میلادی یعنی ۶۰ روز پس از بازداشت «وانژو» است.

سفیر کانادا در آمریکا در ادامه افزود: ما دوست نداریم شهروندانمان به خاطر این موضوع مجازات شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: آمریکائی ها هستند که دارند قوانین خود را در مورد «منگ وانژو» اجرا می‌ کنند؛ اما ما طرفی هستیم که داریم برای آن هزینه می‌پردازیم.

این درحالیست که در هفته های گذشته دادگاهی در چین اعلام کرد که یک تبعه کانادا مظنون به قاچاق مواد مخدر در این کشور را محاکمه خواهد کرد.

این دادگاه که در استان «لیئونینگ» (Liaoning) قرار دارد در این خصوص اعلام کرد که «روبرت لیوید شلنبرگ» (Robert Lloyd Schellenberg) تبعه کانادا را به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه می کند.

گفتنی است که دستگیری «منگ وانژو» مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی به بهانه نقض تحریمهای واشنگتن علیه تهران که توسط مقامات دولت کانادا در شهر ونکوور صورت گرفت، با خطر پیچیده تر شدن مناقشه تجاری کنونی میان آمریکا و چین همراه است؛ آنهم در شرایطی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «شی جین پینگ» همتای چینی وی پیشتر بر سر یک آتش بس تجاری ۹۰ روزه توافق کردند تا طی این مدت، اختلافات خود را حل و فصل نمایند.

دولت چین خواستار آزادی فوری این تبعه چین شده است و بازداشت وی را «نقض فاحش حقوق بشر» می داند.

روزنامه «گلوب اند مِیل» پیشتر گزارش داد که دولت کانادا مدیر ارشد مالی شرکت فناوری و چندملیتی «هوآوی» را به ظنِ نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و جهت استرداد به دولت آمریکا، در شهر ونکوور بازداشت کرده است.

این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری کانادا گزارش داد که «مِنگ وانژو» که یکی از معاونان هیأت مدیره و دختر بنیانگذار این شرکت است، روز یکم دسامبر سال گذشته بازداشت شده بود.