چهارمین دوره قرعه کشی پس اندازهای قرض الحسنه بانک آینده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جوایز چهارمین دوره جشنواره قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه بانک آینده روز سه شنبه با حضور رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، جمعی از سپرده گذاران در بانک آینده شعبه خیام قزوین برگزار شد.

حسین درزی رامندی در این مراسم گفت: بانک آینده امروز با داشتن ۲۶۳ شعبه و بیش از ۴ هزار کارمند، سه میلیون و ۷۰۰ هزار مشتری، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره حساب، رتبه نخست را در زمینه منابع در میان بانکهای خصوصی کسب کرده است.

وی بیان کرد: انتخاب این بانک به عنوان بانک سال در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از سوی موسسه بین المللی بنکر، بانک برتر ایران و بانک تحول ساز در خاورمیانه از سوی موسسه معتبر بین المللی یورومانی، دریافت بالاترین سطح جایزه نوآوری و عضویت در انجمن بانکداران آسیایی از افتخارات بین المللی این بانک است.

رئیس شعب بانک آینده استان قزوین تصریح کرد: کسب جایگاه دهم در میان ۵۰۰ شرکت برتر، رتبه نخست بانک های خصوصی در اجرای طرح رونق تولید، دریافت نشان ملی سودآورترین و پربازده ترین بانک در اقتصاد ایران، دریافت تندیس و جایزه ملی مدیریت مالی و تعالی سازمانی و تندیس انجمن ملی کارآفرینی از دیگر موفقیت های کشوری این بانک است.

رویکرد بانک توسعه فعالیت قرض الحسنه و اعطای تسهیلات بدون سود است

وی رویکرد بانک را به سمت ساماندهی منابع کنونی و جذب منابع جدید قرض الحسنه و اعطای تسهیلات بدون سود دانست و اظهارداشت: توزیع بیش از ۲۵ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به زوجهای جوان که ۷۳۰۰ فقره آن در سال جاری بوده، ساخت ۲۵ خانه بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه و احداث ۱۰ باب مدرسه در مناطق محروم، از کارهای عام المنفعه این بانک بوده است.

درزی رامندی یادآورشد: توزیع بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند در مناطق محروم و کم برخوردار، اعطای یک هزار فقره تسهیلات خود اشتغالی، گشایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره حساب قرض الحسنه و افتتاح ۱۱۳ هزار فقره حساب دانش آموزی با نام «امید آینده» با اهدا ۳۰۰ هزار ریال برای هر نفر از امور خداپسندانه این بانک است.

رئیس شعب بانک آینده استان قزوین اظهارداشت: در چهارمین دوره قرعه کشی حساب های پس انداز قرض الحسنه این بانک بیش از ۱۰ میلیارد تومان جوایز ارزنده معادل ۱۰ درصد حسابهای قرض الحسنه به عنوان هدیه توزیع می شود که شامل: ۲۰ فقره کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید مسکن، ۱۵۰ دستگاه خودرو، ۲۰۰ کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۵ میلیون ریال و ۲۰ هزار کارت هدیه ۹۰۰ هزار ریالی از آن جمله است.

در این مراسم به دو برنده خوش شانس حساب های پس انداز قرض الحسنه بانک آینده استان قزوین دو دستگاه خودروی پژو پارس سال اهدا شد.