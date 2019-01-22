مرزنشینان دنبال کارهای قانونی هستند/ لزوم رفع دغدغه ساحل نشینان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر سه‌شنبه در حاشیه نشست با مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: نگاه ویژه‌ای به مرزنشینان داریم و باید تلاش کنیم که نیازهای آنها به خوبی دیده شوند.

وی با اشاره به لزوم شناسایی و رفع مشکلات مرزنشینان ادامه داد: امروز نشست‌هایی را با مسئولان شهرستان عسلویه از جمله فرماندار، امام جمعه اهل سنت و تعدادی از لنج‌داران داشتیم و مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه باید این نشست‌ها و تبادل نظر و گفتمان بین مرزداران و مرزنشینان بیش از پیش انجام شود، خاطرنشان کرد: همه لنج‌داران و مرزنشنینان دنبال کارهای مشروع و قانونی هستند.

وی با اشاره به اینکه ساحل‌نشینان با کارهای غیرقانونی مخالفت دارند، افزود: باید بررسی کنیم که دغدغه‌های ساحل‌نشینان چیست و برای رفع این مشکلات به صورت ویژه اقدام شود.

رضایی تصریح کرد: در صورتی که ترددها و بارهای لنج‌ها قانونی باشد باید تسهیلات لازم را برای تردد آنها فراهم کنیم ولی اگر این ترددها و بار آنها غیرقاونی باشد باید بر اساس قانون با آنها برخورد کنیم.