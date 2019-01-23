مونسان به اسپانیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بامداد امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷، با بدرقه تعدادی از مدیران سازمان میراث فرهنگی از تهران عازم مادرید شد.

ملاقات با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، دیدار با وزیر صنعت، تجارت و گردشگری اسپانیا، نشست با رئیس شورای میراث ملی اسپانیا و دیدار با رئیس موزه باستان‌شناسی آلیکانته (ایالت والنسیا) از برنامه های مونسان در سفر به اسپانیا است.

جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سی و نهم فیتور در قالب۳۱ تورگردان، بخشی از ظرفیت‌ها، امکانات و جاذبه‌های گردشگری و هنری کشور را به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه فیتور مادرید که تا ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) دایر است، به‌عنوان یکی از نمایشگاه‌های مهم صنعت گردشگری جهان در مساحتی به وسعت ۶۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع که نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته و با حضور ۱۰ هزار و ۴۸۵ شرکت از ۱۶۵ کشور جهان برگزار می‌شود.