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۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

مونسان به اسپانیا رفت

مونسان به اسپانیا رفت

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به منظور شرکت در سی و نهمین دوره نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا، عازم مادرید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بامداد امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷، با بدرقه تعدادی از مدیران سازمان میراث فرهنگی از تهران عازم مادرید شد.

ملاقات با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، دیدار با وزیر صنعت، تجارت و گردشگری اسپانیا، نشست با رئیس شورای میراث ملی اسپانیا و دیدار با رئیس موزه باستان‌شناسی آلیکانته (ایالت والنسیا) از برنامه های مونسان در سفر به اسپانیا است.

جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سی و نهم فیتور در قالب۳۱ تورگردان، بخشی از ظرفیت‌ها، امکانات و جاذبه‌های گردشگری و هنری کشور را به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه فیتور مادرید که تا ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) دایر است، به‌عنوان یکی از نمایشگاه‌های مهم صنعت گردشگری جهان در مساحتی به وسعت ۶۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع که نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته و با حضور ۱۰ هزار و ۴۸۵ شرکت از ۱۶۵ کشور جهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4521671
فاطمه کریمی

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